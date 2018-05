Cidades Acidente deixa diversos veículos danificados e derruba poste no Parque Amazônia, em Goiânia Apesar da gravidade do acidente, apenas uma pessoa se feriu

Um acidente envolvendo pelo menos sete veículos causou estragos na Avenida Senador José Rodrigues de Morais Neto, no Setor Parque Amazônia. Motos e carros ficaram destruídos e um poste foi derrubado. Uma pessoa ficou ferida. De acordo com o personal trainer Wenter Gomes, que chegou ao local pouco após o ocorrido, o desastre começou com um caminhão desgovernado. “O mot...