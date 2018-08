Cidades Acidente com cigarro deixa casa em chamas em Goiânia Quando as equipes chegaram ao local, os vizinhos haviam conseguido conter o incêndio

Uma casa pegou fogo na noite desta quarta-feira (15) na Rua S-5, Setor Bela Vista, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um casal estaria no quarto quando um cigarro caiu sobre a cama e deu início ao incêndio. Segundo informações, a mulher correu para o banheiro, enquanto o homem tentava apagar o fogo. Quando as equipes chegaram ao local, os vizinhos haviam...