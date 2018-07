Cidades Acidente com carro esportivo mata dois Motorista do veículo modelo Porsche perdeu o controle e capotou no interior de São Paulo

Dois homens morreram depois que o carro esportivo Porsche Cayman S em que viajavam atingiu a defensa de uma rodovia e capotou, no início da manhã deste domingo (29) em Monte Mor, no interior de São Paulo. As vítimas, o empresário Antonio Ademir Capelini Junior, de 30 anos, e o advogado José Elias Zanata Junior, de 26, morreram na hora. Os dois amigos retornavam de uma f...