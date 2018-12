Vida Urbana Acidente com ônibus do Exército, da cantora Yasmin Santos e caminhão tanque fecha BR-040, em Goiás Colisão dos três veículos aconteceu na manhã deste sábado (22). Motorista da cantora morreu no local e demais vítimas estão sendo resgatadas

Um acidente envolvendo um ônibus do Exército, um ônibus da cantora sertaneja Yasmin Santos e um caminhão tanque deixou o km 77 da BR-040 interditado na manhã deste sábado (22). A colisão aconteceu a 20 km do município de Cristalina, no sentido Cristalina-Brasília. O motorista do ônibus da cantora Yasmin Santos morreu no local e ainda não há informações sobre o estado d...