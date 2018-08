Cidades Aberto prazo para renovação de contratos do Fies celebrados até 2017 Manutenção do benefício deve ser registrada no sistema do Ministério da Educação até o dia 31 de outubro

Está aberto o prazo de renovação da participação no programa de financiamento estudantil (Fies) para contratos celebrados até dezembro de 2017. A manutenção do benefício deve ser registrada no sistema do Ministério da Educação até o dia 31 de outubro deste ano. O Fies é o programa de financiamento estudantil voltado a instituições de ensino particulares. Ele of...