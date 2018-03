Abastecimento de maior reservatório de Goiânia já foi retomado, diz Saneago

O abastecimento de água proveniente do Sistema João Leite já está ocorrendo de “forma gradual e progressiva” desde as 12h30 desta sexta-feira (2), afirma a Saneago. Por meio de nota, a Companhia disse que o bombeamento de água foi retomado e que está sendo reabastecido o Centro de Reservação Senac, maior reservatório do sistema, capaz de armazenar 30 milhões de litros de água tratada e responsável pela distribuição para a Região Leste da capital.

A Saneago diz, ainda, que a normalização total do fornecimento para áreas mais altas ou mais distantes, como setores de Aparecida de Goiânia, deve ocorrer até domingo (4).

A orientação da companhia de saneamento é que o consumo das reservas domiciliares ocorra de forma consciente.