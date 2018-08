Cidades Abastecimento de água é normalizado em Goiânia e Aparecida, diz Saneago Uma das bombas da Estação Elevatória do Sistema Meia Ponte passou por reparos na noite da última terça-feira (28)

A Saneago informou através, de nota publicada em seu site, que o abastecimento está normalizado nas regiões norte e sudoeste de Goiânia e bairros da região do Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. A companhia realizou um reparo em uma das bombas da Estação Elevatória do Sistema Meia Ponte, na noite da última terça-feira (28) no Bairro Floresta, em Goiânia. O restabelecimento e...