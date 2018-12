Vida Urbana A rotina e os medos dois anos após o surto de Zika vírus Condição mudou drasticamente a vida das famílias das crianças que nasceram com alteração cerebral e casos continuam sendo registrados em Goiás

Cada novo exame de ultrassom era uma tortura para Vanessa, que tinha o medo de descobrir um algo a mais. Patrícia se desesperou, acreditando que a primeira filha poderia morrer com pouco tempo de vida. E Itamara chorou desmedidamente no hospital ao receber a notícia um dia antes do parto. O surto de microcefalia no Brasil, em 2016, motivado principalmente pelo Zika vírus...