Cidades 'A mesma coisa que ele faz com a mamãe, ele faz comigo', diz criança em bilhete sobre padrasto “Ela mostrou o bilhete pra gente e disse que ele já fazia isso desde quando ela tinha seis anos”, contou a conselheira

Foi através de um bilhete que uma menina de nove anos revelou à avó que era estuprada por seu padrasto há três anos. A família mora em Manaus, no Amazonas, mas a criança disse que sofreu abusos também quando passaram seis meses em Goiânia. No bilhete, a menina pedia para ir morar na casa da avó, pois o homem fazia com ela “a mesma coisa que ele faz com a mamãe”. A denúncia co...