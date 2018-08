Cidades A guardiã da Praça Cívica Há 11 anos no endereço mais icônico da capital, gari Deuzinha se torna referência

Deuzeri é o nome que ela recebeu dos pais ao nascer, mas hoje, 53 anos depois, reserva apenas para as formalidades a denominação que a distingue como cidadã. Na maior parte do tempo ela é simplesmente Deuzinha e assim tornou-se conhecida no mais icônico logradouro da capital goiana, a Praça Pedro Ludovico Teixeira (Praça Cívica), há 11 anos seu local de trabalho. Ali, ...