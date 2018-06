Cidades “A gente nunca imagina uma tragédia dessas”, diz dona do Colégio Goyases Proprietária de escola da capital onde dois adolescentes morreram afirma estar convicta de que não foi negligente

Procurada pelo POPULAR, a proprietária do Colégio Goyases, Rose Maria Longa Rizzo explica que tem tentado seguir em frente com o apoio da família, do corpo de educadores da escola e dos pais que continuam confiando em seu trabalho. “Ainda estou muito abalada e fechada com a minha dor. A gente nunca imagina uma tragédia dessas”. Rose enfatiza que o ensino sempre norte...