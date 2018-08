Cidades ‘A ficha caiu ontem’, afirma mulher baleada em bar alvo de tiros em Goiânia Um dos disparos atingiu o braço direito da assistente social Fernanda Lopes; parte da bala ficou alojada entre os nervos

Um dos vários tiros disparados contra o bar do Simprão, no setor Sudoeste, na noite do último sábado (11), atingiu a assistente social Fernanda Lopes, de 39 anos. Parte da bala ficou alojada acima do cotovelo e um estilhaço na altura do seio direito. “O médico explicou que não pode remover, pois estão entre os nervos. Se tentar retirar há risco de lesão. A minha ficha c...