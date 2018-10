Cidades Ação utiliza mão de obra de presos para revitalizar cemitérios da Região Metropolitana de Goiânia Detentos que trabalham no projeto são remunerados e podem contabilizar os dias de serviço para a remição de pena

Um projeto que conta com a parceria da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), da Prefeitura de Goiânia e do Conselho da Comunidade de Aparecida de Goiânia está utilizando a mão de obra de detentos para a limpeza e revitalização de parques e cemitérios da Região Metropolitana. Nomeada "Projeto Recupe...