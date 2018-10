Cidades Ação social em Goiânia pretende arrecadar doações de cabelo para mulheres vítimas de câncer de mama Atividade, em shopping da região da rua 44, terá ainda orientações sobre o autoexame e distribuição de materiais informativos sobre prevenção

No mês de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, conhecido como Outubro Rosa, uma ação social em Goiânia pretende arrecadar doações de cabelo para mulheres vítimas da doença. O corte solidário, organizado pelo shopping Gallo Premium em parceria com a Associação dos Portadores de Câncer de Mama (APCAM), será realizado neste sábado (27) e também na pró...