Vida Urbana Ação popular pede suspensão imediata do decreto sobre armas de fogo de Bolsonaro Advogado Carlos Klomfahs alega à Justiça Federal que existe 'uma relação causal entre a disponibilidade de armas de fogo e homicídios'

O decreto do presidente Jair Bolsonaro que flexibilizou a posse de armas de fogo no Brasil é questionado por uma ação popular que tramita na Justiça Federal de São Paulo. Assinada pelo advogado Carlos Alexandre Klomfahs, a peça aponta dez obras científicas que relacionam crimes violentos à disponibilidade de armas. Ainda sustenta que as mudanças só poderiam ter sido f...