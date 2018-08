Cidades Ação da PF contra grupo de tráfico interestadual de drogas cumpre mandados em Goiás e dois Estados Estão sendo cumpridos 28 mandados de prisão preventiva e 48 mandados de busca e apreensão

A Polícia Federal realiza, nesta quarta-feira (1º), uma operação para desarticular uma quadrilha especializada no tráfico interestadual de drogas via terrestre em Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo. Estão sendo cumpridos 28 mandados de prisão preventiva e 48 mandados de busca e apreensão. Segundo as investigações da PF, iniciadas em 2017, os criminosos utilizavam veícul...