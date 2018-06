Cidades 78 mil autuações em 10 anos de Lei Seca Legislação completa uma década tentando barrar motoristas alcoolizados, mas prática resiste ao volante. Só este ano, 5,3 mil pessoas foram multadas pelo Detran-GO

A morte de uma mãe e dois filhos pequenos na BR-153 em Anápolis, em junho de 2008, motivada por um motorista de 18 anos que dirigia embriagado, foi a primeira tragédia no trânsito registrada no Brasil após a sanção da Lei Seca que foi analisada conforme as novas diretrizes. Começava ali, com um exemplo sintomático do poder de destruição da combinação entre álcool e direçã...