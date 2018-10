Cidades 70% dos brasileiros com mais de 50 anos têm alguma doença crônica A hipertensão é a mais comum, seguida por problemas na coluna, colesterol alto e catarata

BRASÍLIA - Levantamento feito pela Fundação Oswaldo Cruz de Minas mostra que 7 entre 10 brasileiros com mais de 50 anos têm alguma doença crônica. O estudo, realizado com base em entrevistas feitas em 70 municípios das cinco regiões do País, revela que 40% dos entrevistados idosos apresentam uma doença de longa duração e 30%, duas ou mais. A hipertensão é a...