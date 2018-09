Cidades 69 sindicatos goianos estão com pedidos de registro empacados Processos para registro e alterações estatutárias ficam anos parados no Ministério do Trabalho e morosidade aumenta após suspeita de corrupção e operação da PF

Cento e trinta sindicatos de Goiás estão com pedidos de registro ou alteração estatutária tramitando no Ministério do Trabalho, sendo que 69 desses processos nem chegaram a ser distribuídos para serem analisados. Esses números são referentes a pedidos feitos entre 2015 e julho de 2018. Presidentes dessas entidades reclamam da morosidade e relatam assédio de escritórios ...