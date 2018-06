Cidades 6,1 mil intoxicados em Goiás em 10 anos Em cenário marcado pela tentativa de flexibilização da lei, dados obtidos e pesquisas científicas já realizadas alertam para a necessidade de rigidez no monitoramento

As pesquisas científicas e a atualização dos dados disponíveis não conseguem acompanhar a velocidade com que novos agrotóxicos surgem no Brasil. Hoje, o total de registros expedidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) contempla uma variedade de 1.987 produtos. Apesar disso, os números já estabelecidos pelos órgãos reguladores conseguem indic...