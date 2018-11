Cidades 46 cidades de Goiás devem ficar sem o programa Mais Médicos Com a saída dos cubanos, 18,6% dos municípios vão perder todos os profissionais do programa federal. Dez localidades podem ficar sem nenhum médico de Saúde da Família

A saída dos cubanos do programa Mais Médicos pode deixar o interior de Goiás sem médicos para a atenção básica de Saúde. Em dez municípios goianos, os profissionais de Cuba são os únicos médicos da Equipe de Saúde da Família (ESF), área considerada como a porta de entrada do paciente no Sistema Único de Saúde (SUS). Num total de 18, os cubanos são mais da metade da ES...