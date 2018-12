Vida Urbana 39 aves do cerrado são encontradas em caixa dentro de ônibus Homem que contrabandeava os animais foi preso nesta quinta-feira (13)

Trinta e nove pássaros do cerrado foram encontrados nesta quinta-feira (13) pela Polícia Militar (PM) dentro de caixas carregadas por um ônibus que tinha como destino a cidade de Formosa, localizada no entorno do Distrito Federal. Após denúncias de que um homem estaria contrabandeando os animais, os policiais interceptaram o ônibus em que o suspeito estava. Na abo...