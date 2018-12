Cidades 130 profissionais do programa Mais Médicos ainda não se apresentaram para trabalhar em GO Apenas 72 médicos dos 202 inscritos, compareceram aos municípios até quinta-feira (6). Novo edital deve ser lançado na próxima segunda-feira

Até agora, apenas 72 médicos se apresentaram nos municípios goianos depois de se inscreverem no Programa Mais Médicos. Ao todo, 202 vagas são ofertadas em Goiás e os interessados têm até o dia 14 de dezembro para se manifestarem e serem acolhidos nos municípios no dia 17. A suspeita dos gestores pela baixa adesão é que alguns dos profissionais não se atentaram para as exigênc...