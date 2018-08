Cidades 13 servidores são indiciados por homicídio culposo em incêndio no centro de internação em Goiânia A investigação apurou ainda que o fogo foi provocado pelos próprios internos como forma de protesto após o remanejamento de um adolescente

A Polícia Civil indiciou 13 servidores do Centro de Internação Provisória (CIP) por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, no incêndio do dia 25 de maio em que morreram 10 adolescentes infratores, que estavam em um alojamento no local. Segundo o delegado, entre os indiciados estão a coordenadora, os socioeducadores e agentes de segurança. A investigação a...