13 motoristas são presos por dirigirem embriagados após festival de música em Goiânia

Uma operação de combate à embriaguez ao volante apreendeu 76 carteiras de motoristas que foram reprovados em testes de bafômetros durante a noite do sábado (30) e a madrugada deste domingo (1º), na BR-153, no perímetro Urbano de Goiânia, na saída do Villa Mix Festival. A ação foi desenvolvida em conjunto entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Delegacia de Crimes d...