12,4% dos alunos de Goiás estudam em colégios militares

Há duas décadas, o primeiro colégio militar de Goiás foi implantado pelo governo do Estado. O modelo, que começou tímido, nas dependências da Academia de Polícia Militar em Goiânia, com apenas seis salas de aula e um total de 440 alunos, vive hoje o seu auge, com um total de 57 escolas implantadas em 43 municípios do Estado e que atendem um total de 63.595 alunos da rede ...