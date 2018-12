Cidades Ônibus que levava trabalhadores rurais é apreendido por péssimo estado de conservação em Rio Verde Após a apreensão, um outro coletivo foi solicitado, mas devido à irregularidades também foi apreendido

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem (30) um ônibus em péssimo estado de conservação que fazia o transporte de trabalhadores rurais. Segundo a PRF, o veículo trafegava pela BR-060, em Rio Verde com destino a uma plantação de cana de açúcar que fica a 50 quilômetros da cidade. Cerca de 15 operários estavam no ônibus sem nenhuma segurança. Ainda de acordo c...