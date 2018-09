Cidades Ônibus fica preso em fios de alta tensão após acidente no Setor Universitário, em Goiânia Passageiros tiveram que sair pelas janelas, mas ninguém se feriu

Um ônibus do transporte coletivo ficou preso em fios de alta tensão, na tarde do último domingo (16), na Praça Universitária, no Setor Leste Universitário, em Goiânia. O ônibus fazia a linha 020, com destino ao Terminal Garavelo quando o condutor teria perdido o controle do veículo por causa da pista molhada e colidido com um poste. Os fios caíram sobre o ônibus e os p...