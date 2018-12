Cidades Ônibus do transporte coletivo quebra no Setor Marista, em Goiânia A princípio, a informação era que um incêndio tinha começado na parte inferior do veículo. No entanto, depois foi constatado o problema mecânico

Uma válvula quebrou e ocasionou muita fumaça em um ônibus do transporte coletivo, na manhã desta quinta-feira (6), na Avenida Mutirão com a T-55, no Setor Marista, em Goiânia. A princípio, a informação era que um incêndio tinha começado na parte inferior do veículo. No entanto, depois foi constatado o problema mecânico. Os passageiros desceram do veículo e não ho...