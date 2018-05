Cidades Ônibus do Eixo pega fogo em Goiânia; veja vídeo Motivos do incêndio ainda são desconhecidos, segundo informações do Corpo de Bombeiros

Um ônibus do eixo pegou fogo na manhã desta terça-feira (15), na Avenida Anhanguera, na altura do Setor Leste Universitário, em Goiânia. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o veículo saiu do Terminal Praça da Bíblia, no sentido Centro, e por motivos desconhecidos começou a pegar fogo. Três viaturas de combate a incêndio foram enviadas até o ...