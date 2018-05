Cidades Ônibus de turismo pega fogo na BR-153, em Porangatu Não há registro de feridos e ainda não se sabe quais foram as causas do incêndio

Um ônibus de turismo pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (30), no km 72 da BR-153, no trevo Norte de Porangatu. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou na parte traseira do veículo e se alastrou rapidamente. O motorista, ao perceber o fogo, parou o veículo e imediatamente e acionou a corporação. Foram retirados todos os cerca de 23 passageiros do ôni...