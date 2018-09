Cidades Ônibus de parque de diversões pega fogo e deixa um ferido em Israelândia (GO) Soldador realizava reparos no tampão do bagageiro do veículo

Um ônibus que transportava equipamentos de um parque de diversões pegou fogo na noite da última segunda-feira (3), no município de Israelândia, a 223 km de Goiânia e deixou uma pessoa ferida. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Iporá, que atendeu a ocorrência, a vítima era soldador e foi realizar um reparo na tampa do bagageiro mas as faíscas se espalharam rapidamente e...