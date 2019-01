Vida Urbana Ônibus com funcionários da Vale foi encontrado soterrado; todos estavam mortos O número de pessoas que haviam no veículo não foi informado, mas todos os passageiros estavam sem vida

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou na manhã deste sábado, 26, que um ônibus com funcionários da Vale foi encontrado na barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. A corporação não quis confirmar o número de pessoas que haviam no veículo, que estava soterrado, mas disse que todos os passageiros estavam sem vida. Ao todo, nove pessoas morreram...