Vida Urbana Ônibus com 52 multas é apreendido em Cristalina Motorista disse à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que ia buscar os passageiros de outro veículo da empresa que estava com problemas mecânicos

Um ônibus com 52 multas de trânsito foi apreendido na tarde desta quinta-feira (31) quando ia buscar os passageiros de outro veículo que estava com problemas mecânicos. A apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-040, em Cristalina. De acordo com a PRF, a ocorrência teve início quando os policiais pediram a parada de um veículo de turismo sem passageiros. O...