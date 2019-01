Vida Urbana Ônibus clandestino cai de viaduto da BR-153 e deixa dois mortos e 44 feridos em Goiânia Veículo saiu do Maranhão e tinha São Paulo como destino

Duas pessoas morreram e outras 44 ficaram feridas após um acidente com um ônibus clandestino na madrugada deste domingo (27), que caiu de um viaduto da BR-153, no km 499, perto do Ginásio Goiânia Arena, no Jardim Goiás, na capital. De acordo com a Polícia Civil, o veículo saiu de São Mateus do Maranhão (MA) e seguia para o Estado de São Paulo quando por volta de 2h4...