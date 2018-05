Cidades Índio busca auxílio para concluir doutorado Primeiro de seu povo a cursar este grau de escolaridade em Goiás, aluno da UFG volta para aldeia para pedir ajuda e continuar pós-graduação em Antropologia Social

Após ser aprovado na seleção para o doutorado no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Goiás (UFG), a 1.250 km de distância da sua tribo indígena, Ercivaldo Damsõkekwa, de 39 anos, vive em Goiânia com auxílio dos professores e colegas do curso. Apesar da colaboração, os recursos são insuficientes para pagar despesas de aluguel, tra...