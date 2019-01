Vida Urbana É preciso fortalecer vacinação de viajantes, diz diretor do Evandro Chagas Para especialista em doenças infecciosas e virologia, imunizar os homens adultos é um dos principais desafios

Nos últimos anos, o Brasil enfrentou o aparecimento de doenças, como as causadas pelos vírus da zika e do chikungunya, e o reaparecimento de outras que já estavam erradicadas, caso do sarampo. Mesmo com sucessivas campanhas, a cobertura vacinal no País não é considerada ideal. Para melhorar os índices entre adultos e crianças, o...