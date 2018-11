Cidades “É literalmente uma esperança” Thomas Cristian, de 23 anos, não quer apenas se formar e arrumar um emprego como chef: sonha também em abrir um restaurante e contratar somente pessoas LGBT

O olhar altivo e o orgulho de usar o uniforme de ajudante de cozinha com a inscrição do seu nome revela a importância do curso para Thomas Cristian, 23 anos. “É literalmente uma esperança”. Homem trans que precisou de dois anos para encarar de frente sua identidade de gênero, ele perdeu as contas de quantas vezes viu as portas se fecharem à sua força de trabalho. “Fui ...