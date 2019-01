Vida Urbana 'É inadmissível que poder público e empresas não tenham aprendido nada', diz Marina Silva Ex-ministra do Meio Ambiente e candidata à presidência da República afirma que a 'história se repete como tragédia'; veja outras repercussões de ambientalistas

A ex-ministra do Meio Ambiente e candidata à presidência Marina Silva comentou nesta sexta-feira, em seu perfil no Twitter, o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. "Depois de 3 anos do grave crime ambiental em Mariana, com investigações ainda não concluídas e responsáveis punidos, a história se repete como tragédia em Brumadinho. É inadmissível que o pode...