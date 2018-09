Cidades É grave o estado de Saúde de vítima de acidente durante fuga de suspeito em Goiânia Hugo Rômulo Carapina Vieira, de 26 anos está entubado, sedado e seu estado de saúde é considerado grave

Atualizada às 12h03 O jovem Hugo Rômulo Carapina Vieira, de 26 anos, um dos feridos no acidente ocorrido na noite de quarta-feira (26), no setor Crimeia Oeste, durante a fuga de suspeito de ter roubado um veículo na capital, está internado em estado grave. De acordo com o Hospital de Hurgências de Goiânia (Hugo), nesta manhã ele permaneceu sedado e entubado na...