Cidades É gravíssimo estado de saúde de menina de 4 anos baleada em Bela Vista de Goiás Criança e quatro adultos estavam em uma residência quando homens armados entraram no local e efetuaram vários disparos

Atualizada às 11h38.