Árvore de Natal com cerca de 15 metros está sendo montada no Parque Vaca Brava

A Prefeitura de Goiânia está preparando uma árvore de Natal com cerca de 15 metros de altura no lago do Parque Vaca Brava, no Setor Bueno. Os funcionários da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) foram vistos trabalhando na ação. A previsão da inauguração é para os primeiros dias do mês de dezembro. De acordo com a Comurg, os funcionários estão trabalhando nos úl...