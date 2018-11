Cidades Árvore é furtada de praça Baobá foi colocada junto com outras 300 espécies raras em área pública do Jardim Abaporu e foi levada na quarta-feira. Muda era considerada “xodó” da vizinhança

Em meio às cerca de 300 mudas ou árvores presentes em duas das áreas públicas do Jardim Abaporu, na Região Leste de Goiânia, uma tinha valor especial para a população do bairro. O baobá, espécie de origem africana que pode viver centenas de anos, cujo espécime foi comprado e plantado na Praça Tarsila do Amaral por moradores, é motivo de orgulho para a vizinhança, que...