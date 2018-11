Cidades Área atingida por erosão no Setor Mont Serrat, em Aparecida de Goiânia, deve ser recuperada O problema no local persiste há, pelo menos, um ano. Serviço está orçado em R$ 4 milhões

A Prefeitura de Aparecida lançará, na manhã desta quinta-feira (22), às 7h30, as obras de recuperação da erosão e implantação do sistema de galeria pluvial do Setor Mont Serrat. A solenidade de início dos trabalhos de infraestrutura será realizada na Rua Euclides da Cunha e contará com a presença do prefeito Gustavo Mendanha (MDB), além de outros gestores do executivo m...