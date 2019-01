Vida Urbana Água suja em torneira gera transtornos em clínica veterinária de Goiânia; proprietária culpa Saneago Estabelecimento enfrenta problemas no atendimento da demanda na manhã desta segunda-feira (14)

*Atualizada às 11h45 - 14/01/2019 Dona de uma clínica na avenida T-2, no setor Bueno, em Goiânia, a médica veterinária Maria Elisa Rizzini, de 64 anos, ficou surpresa ao abrir seu estabelecimento na manhã desta segunda-feira (14). A cor da água que saía da torneira era marrom e não colaborava com a expectativa de limpeza de um local onde se trata da saúde de an...