Cidades Água dispensada irregularmente compromete asfalto no Jardim Goiás, em Goiânia Secretaria Municipal de Infraestrutura da capital afirma que problema é recorrente no Jardim Goiás. De abril a maio, 22 condomínios foram notificados pela infração

A dispensa irregular de água nas ruas que circundam o Parque Flamboyant, no Jardim Goiás, tem dado muito trabalho às equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Goiânia (Seinfra). Na última terça-feira, a pasta tapava um buraco no asfalto da Rua 55. De acordo com a secretaria, pelo menos duas vezes por semana a região é visitada para este tipo ...