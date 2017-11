WhatsApp fica fora do ar nesta quinta-feira

Relatos de usuários afirmam que o aplicativo de troca de mensagens e arquivos WhatsApp está fora do ar desde às 15:50 desta quinta-feira (30). As reclamações acontecem em várias partes do mundo e apontam uma instabilidade grande instabilidade no app.

No site Down Detector, onde usuários indicam falhas em serviços, o aplicativo recebeu várias queixas no inicio desta tarde, principalmente no Brasil, em alguns países da América do Sul, Europa e Estados Unidos.

O WhatsApp ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Para quem não desgruda do celular, a falha do aplicativo chegou a provocar pânico, mas outros levaram na brincadeira. Alguns até reforçaram que não adiantava ligar e desligar o aparelho várias vezes, o WhatsApp estava fora do ar.

No Twitter, brasileiros postaram vários memes sobre a queda do serviço nesta quinta-feira.