Volume de chuvas cai ano a ano em Goiás

O estudo que baseou as medidas restritivas anunciadas ontem pela Secretaria Estadual de Cidade, Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Secima) de uso da água por produtores e indústrias na Bacia do Rio Meia Ponte leva em consideração a chuva que, pelo terceiro ano seguido, apresenta níveis menores do que seria normal para Goiás. Segundo o Sistema de Meteorologia e Hidrologia do...