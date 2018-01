Volume de chuva que atingiu Goiânia nessa segunda (29) era o esperado para dez dias

A chuva que caiu nesta segunda-feira (29) em Goiânia foi o equivalente ao esperado para cerca de dez dias. De acordo com o Climatempo, a média histórica dos últimos 30 anos para o mês de janeiro é de 267 mm. No entanto, entre as 13 horas de ontem e as 13 horas de hoje, a precipitação chegou a 85 mm em alguns pontos da capital.

O aguaceiro ainda não acabou. O Climatempo prevê chuvas fortes no decorrer de toda a semana, principalmente para o sábado (3). No entanto, o órgão ressalta que, até lá, a condição ainda pode ser alterada e o fim de semana ter o céu mais aberto que o esperado.

A culpa pela instabilidade do tempo é de uma zona de convergência do Atlântico Sul, que está atuando sobre o Centro-Oeste e o Sudeste do País. Além de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, São Paulo e Minas Gerais também estão sendo afetados.