Vigilantes penitenciários temporários em Inhumas são suspeitos de realizar festas em plantões

Seis mandados de busca e apreensão em casas de vigilantes penitenciários temporários e na unidade administrativa do presídio de Inhumas, na região metropolitana do Estado, são cumpridos desde o início da manhã desta quarta-feira (6).

Segundo a Polícia Civil, a ação investiga crimes contra a administração pública, praticados por funcionários públicos. A operação Cela Livre conta com a atuação de 40 policiais das cidades de Inhumas, Goianira, Nerópolis, Anápolis e do Grupo Tático 3.

As investigações apontam que os quatro vigilantes investigados faziam festas durante os plantões, com direito a churrasco, bebidas alcoólicas e a participação de mulheres.

Os detentos, que cumprem pena por vários crimes, compravam as bebidas usando as viaturas da unidade prisional. Ainda de acordo com a polícia, os investigados foram afastados judicialmente das funções.